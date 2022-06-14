Банк Уралсиб и футбольный клуб «Краснодар» запустили кобрендовую карту «ФК Краснодар», которую можно заказать в любом отделении банка на территории Краснодарского края, на сайте банка, а также на сайте футбольного клуба по ссылке.

Карта, оформленная в фирменной стилистике клуба, обладает уникальным набором преимуществ для болельщиков клуба, включающем скидки и повышенный кешбэк при покупке по карте. Каждый владелец кобрендовой карты получит возможность участвовать в программах лояльности как банка, так и клуба.

С картой ФК «Краснодар», болельщик сможет получать кешбэк* до 10% за покупки в магазинах и кассах клуба и до 3% за покупки в других магазинах по программе лояльности Банка Уралсиб Бонус, а по программе лояльности ФК «Краснодар» владельцу карты доступна 20% скидка на покупку абонементов и 15% скидка на покупку товаров ФК «Краснодар» в официальных магазинах клуба и на стадионе. Также банк представляет специальные условия по карте – бесплатное обслуживание и повышенный процент на остаток.

В рамках долгосрочного сотрудничества Банка Уралсиб и ФК «Краснодар» также запущена обновленная программа лояльности, где накопленные по карте бонусные баллы можно будет обменять на уникальные впечатления, доступные в «Витрине впечатлений» Клуба. Уралсиб выступает официальным партнером клуба с 2018 года.

Подробную информацию о карте «ФК Краснодар» можно узнать на сайте Банка.

*Кешбэк начисляется в бонусных рублях