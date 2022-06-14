Гранты для молодых и талантливых: En+ Group рассказала, что ждёт от участников проекта «Лаборатория энергетики»

До 200 тысяч рублей смогут получить от En+ Group авторы наиболее интересных идей в проекте «Лаборатория энергетики». В этом году количество участников проекта возросло почти вдвое – с 36 до 61. Накануне выходных компания организовала в Иркутске установочную встречу с участниками грантовой программы.

В ней приняли участие глава энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков, ректор Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Михаил Корняков, а также руководители энергетических предприятий холдинга. Эксперты разъяснили потенциальным грантополучателям актуальную проблематику производственных процессов и ожидаемый результат от решения кейсов.

«Лаборатория энергетики» проводится в акселерационном формате на базе Технопарка ИРНИТУ с 2018 года и призвана помочь талантливой молодёжи создать и внедрить на предприятия En+ Group перспективные технологические идеи. Гранты в размере до 200 тыс. руб. получат не только победители, но и лучшие научные руководители.

В процессе работы над заданиями при содействии научных руководителей студенты получают новые знания и опыт. Финалисты могут быть приглашены на стажировку в энергохолдинг с возможностью трудоустройства.

В этом году количество поступивших заявок увеличилось до 61. В программе участвуют коллективы из 13 высших и среднеспециальных образовательных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Красноярска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Саяногорска, Назарово, Иваново.

Развитие образовательных программ – важнейшие направление социальной политики компании En+ Group, которую определил для всех основанных им бизнесов Олег Дерипаска. На протяжении многих лет активная молодежь в регионах на основе лучших мировых практик получает необходимые компетенции и навыки, становится частью интеллектуальной элиты страны, вносит существенный вклад в развитие ее экономики. Чтобы студенты и молодые сотрудники могли раскрыть свои способности создана Академия IT, корпоративный университет, учебно-исследовательские центры, проект «Моя карьера», стипендиальная программа и другие.