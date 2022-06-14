Газпромбанк улучшил условия по ипотеке

Газпромбанк увеличил максимальную сумму кредита по программе с господдержкой «Льготная ипотека».

Теперь взять ипотечный кредит по ставке от 8,4% годовых можно на сумму до 20 млн рублей при приобретении недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 10 млн рублей – в остальных регионах. При сумме кредита свыше 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и 6 млн рублей в других регионах ставка составит от 9% годовых. Подать заявку на ипотеку можно с минимальным пакетом документов.

Газпромбанк также увеличил максимальный срок кредита до 25 лет по программам: «Ипотека на вторичное жилье», «Ипотека на новостройку», «Ипотека на дом», «Приобретение квартир по программе реновации», «Рефинансирование ипотеки».

Ранее Газпромбанк снизил ставки по всем ипотечным программам. Подробнее с условиями ипотечных кредитов Газпромбанка можно ознакомиться на сайте.