Газпромбанк запустил акцию «Хит сезона» - ставка по вкладу увеличена до 9,5% годовых

Газпромбанк запускает акцию «Хит сезона» и предлагает клиентам получить надбавку по вкладу «Ваш успех» в рамках акции: дополнительно

0,8 п.п. к ставке банк начислит на «новые» денежные средства*. Таким образом, максимальная ставка по вкладу с капитализацией процентов с учетом надбавки составит 9,5% годовых на срок 181 день.

Для участия в акции, клиенту нужно с 10 июня по 31 июля 2022 года открыть в Газпромбанке один или несколько вкладов «Ваш успех» на срок 181 день. Надбавка будет выплачена одновременно с выплатой процентов по вкладу (в последний рабочий день каждого календарного месяца и в день окончания срока вклада). Максимальная сумма новых денежных средств, на которую начисляется надбавка, составляет 1,5 млн рублей совокупно по всем вкладам «Ваш успех».

Акция распространяется на вклады от 50 тыс. рублей, открытые на срок 181 день. Без учета надбавки ставка по вкладу с капитализацией составит 8,7% годовых.

При досрочном расторжении вклада надбавка не выплачивается. При этом банк вправе прекратить акцию досрочно.

С подробными условиями акции «Хит сезона» можно ознакомиться здесь.

*«Новые» денежные средства – денежные средства, увеличивающие совокупный остаток средств клиента в Банке на момент заключения договора вклада относительно совокупного остатка на 01.06.2022, за исключением капитализированных процентов по вкладу «Ваш успех».