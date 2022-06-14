Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 лучших мобильных банков для бизнеса

Мобильный банк Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 рейтингов лучших мобильных банков на Android – как для компаний малого бизнеса, так и для индивидуальных предпринимателей. Рейтинги представлены компанией Markswebb в рамках исследования Business Mobile Banking Rank - 2022, рассказали SIA.RU в банке.

В исследовании анализировались мобильные банки на Android. В каждом из них эксперты проанализировали функционал ключевых блоков – «Мобильный банк как платформа», «РКО», ««Бухгалтерия и документооборот», «Эквайринг», «ВЭД», «Вклады», «Кредитные продукты» и другие, а также протестировали наиболее частые задачи – вход в приложение, просмотр тарифа, создание и поиск платежей, выгрузку выписки. Итоговая оценка была сформирована из суммы весов блоков и показывает, насколько полно и удобно предприниматели могут решать свои задачи в мобильном банке. На ее основе было подготовлено два публичных рейтинга эффективности: для ИП без сотрудников и руководителя небольшой компании.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года (Эксперт РА).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.