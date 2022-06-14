Дальневосточный банк – лидер рейтинга программ «Семейная ипотека»

Программа «Семейная ипотека» от Дальневосточного банка заняла 1 место рейтинга Лучшие семейные ипотеки в мае 2022 года банков ТОП 51-100 по размеру розничного кредитного портфеля. При выборе семейной ипотеки главными и важными характеристиками являются: размер процентной ставки, сумма ежемесячных платежей, процент первоначального взноса. Весомую роль играет полная стоимость кредита, а также его срок и сумма.

Программа распространяется на семьи, где после 1 января 2018 года родился первый или следующий ребенок. А также в ней могут участвовать родители усыновленных детей. По программе семейного ипотечного кредитования можно взять новый кредит или рефинансировать существующий ипотечный долг. Программа позволяет использовать материнский капитал для первоначального взноса.

В Дальневосточном банке взять «Семейную ипотеку» можно по ставке от 4,4%*, срок кредита — до 30 лет. Сумма кредита — от 300 000 до 30 млн.руб **, первоначальный взнос — от 15 % стоимости приобретаемой недвижимости .

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*Процентная ставка действует : — если Заемщик использует сервис «Безопасный расчет» ,сервис электронной регистрации сделки и приобретает недвижимость на территории ДВФО.

**для жилых помещений, расположенных на территориях г.Москвы, Московской области, г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных регионов — не более 15 000 000 рублей.

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