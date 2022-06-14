Четверть жителей Иркутской области готовы уехать из региона ради новой работы

Аналитики hh.ru изучили (исследование есть у SIA.RU) более 46 тысяч резюме соискателей из Иркутской области, открытых или обновленных в мае-июне, и выяснили, что каждый четвертый из них готов уехать из родного региона ради новой работы.

Каждый четвертый житель Иркутской области, находящийся в поиске работы в период с мая по июнь, заявил в своем резюме о готовности к переезду (26%).

Среди соискателей, которые рассматривают работу с релокацией, больше всего менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами (7%), инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков, администраторов, водителей (по 4%), а также бухгалтеров, программистов и разработчиков, экономистов (по 3%).

Чаще к переезду ради работы готовы мужчины (61%), реже женщины — 39%.

36% соискателей находятся в возрасте 30-40 лет, еще 35% — в возрасте 18-30 лет, 34% — 40-50 лет. Остальные возрастные группы существенно меньше: 6% — 50-60 лет; по 1% — 14-18 лет и старше 60 лет.

Большинство кандидатов из Иркутской области, рассматривающих работу с релокацией, хотели бы зарабатывать 40-80 тысяч рублей (33%). 26% соискателей рассчитывают на зарплату выше 80 тысяч, из них 16% хотят получать 80 — 120 тысяч рублей, а 10% — выше 120 тысяч рублей.

Самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы у программистов, разработчиков, руководителей проектов, а также у кандидатов на позиции генерального или исполнительный директора.

Ранее проведённый опрос службы исследований hh.ru показал, что специалисты уезжают из Иркутской области чаще всего ради более комфортной городской среды, которая включает в себя развитую транспортную инфраструктуру, качественную работу коммунальных служб, широкие возможности досуга, низкий уровень преступности и т.д., этот фактор отметили половина респондентов (51%).

Любопытно, что если сравнивать регионы Сибири, то больше всего соискателей готовых к переезду ради работы в мае-июне было в Томской области (31% от всех активных соискателей в регионе) и Омской области (30%). Меньше всего — в Алтайском крае (23%).