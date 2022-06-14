Cможет ли Россия занять весомое место в мировом производстве сидра

Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка изучили рынок сидра в России, производителей, динамику потребления и спрогнозировали рост популярности данного напитка.

Согласно данным экспертов РСХБ, потребление сидра возрастает с учетом сезонности - летом этот слабоалкогольный напиток пьют чаще, в том числе потому что подается он охлажденным. Сидр производится путем ферментации (брожения) яблочного или грушевого сока. Последний носит название пуаре или перри. В России сидр чаще изготавливается как игристое вино с содержанием алкоголя от 2 до 11%.

Традиционно считается, что сидр – напиток северо-востока Франции, а именно Нормандии, которую французы называют страной яблок. Виноград здесь не плодоносит, и яблоки стали ему достойной заменой. Некоторые историки утверждают, что история существования сидра насчитывает много веков – упоминания о нем можно найти у Гая Плиния. В наше время мировыми лидерами по производству сидра являются Франция (Нормандия и Бретань), Испания и Великобритания. Объем поставок этого напитка в Россию в 2021 году составил около 34 млн литров.

Российский рынок сидра только начинает свое развитие и ещё очень далек от насыщения. Однако потенциал очень велик. В отрасли производства сидра в России меньше регулятивных ограничений для производства продукции, чем в виноделии. Кроме того, в большинстве регионов страны находятся обширные яблоневые сады – урожай яблок в 2021 году составил 1,25 млн тонн. Всего на данный момент в России насчитывается около 50 производителей сидра. Согласно данным за 2021 год, самые большие объемы производства сидра в стране приходятся на Центральный (60%) и Северо-Западный (35%) федеральные округа.

На территории РФ для производства сидра чаще всего используют поздние сорта яблок, созревающие в конце августа и в сентябре: например, антоновка и ренет. Более того, большинство российских сортов яблок считаются автохтонными, соответственно, сидр, произведённый из них, также обладает своими особенными вкусовыми качествами, отличными от их аналогов из Франции и Испании: повышенной кислотностью и сильным фруктовым ароматом.

По данным Центра отраслевой экспертизы, в 2021 г. в России было произведено около 50 млн литров сидра и пуаре. В большинстве случаев сидр, производимый в России, делается из местных яблок, то есть регион произрастания яблок и производства сидра совпадает.

«По нашей оценке, потребление сидра на человека в 2021 г. составило примерно 0,5 л. В 2022-23 гг. категория может расти быстрым темпом (около 20% в год). Сидры становятся популярным слабоалкогольным напитком, особенно в летний период. К тому же, ранее отсутствовало законодательное и нормативное регулирование производства и реализации данного вида продукции, что не давало возможности развивать этот сегмент, - отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. - Большинство сидроделов сейчас будет активно развиваться в этой сфере, так как в 2021 году для фруктового сидра были получены ГОСТы. По оценкам экспертов РСХБ, это закономерный итог развития в условиях труднодоступности зарубежных сидровых яблок, а также оборудования для производства. Однако, лидирующие позиции по-прежнему будут занимать полусухие сидры с яркой яблочной ароматикой».

Также в России стали делать продукт перегонки сидра – яблочный бренди кальвадос с содержанием алкоголя более 38%. Его родиной считается все та же Нормандия, где, согласно первому письменному упоминанию, в 1553 году был дистиллирован сидр. Кальвадос – один из известных «литературных» напитков – именно его пили герои «Триумфальной арки» Ремарка. Традиционно, для производства кальвадоса используют специальные сорта яблок. В России такие сорта не растут, вместо них используются локальные аналоги, что придает «российскому кальвадосу» оригинальный вкус и ароматику. Данный напиток в России не пользуется высокой популярностью – за 2021 год объемы его потребления составили примерно 340-350 тыс. л. А про существование российского кальвадоса вообще знали только 5% населения страны.

Среди отечественных производителей этого напитка выделяется только Дербентский коньячный завод, с успехом продающий «российский кальвадос» в крупной федеральной сети алкогольных напитков. Ранее о намерении запустить линию производства известного нормандского яблочного дистиллята заявил «Прасковейский винзавод», но на текущий момент в ассортименте на сайте производителя и на полках в ритейле продукт не появился.

«Более 90% кальвадоса, который продается в России, — это импорт. Но учитывая положительную динамику выращивания и производства яблок в России, а также остановку поставок сырья из стран ЕС, можно ожидать всплеск интереса к данному напитку, как к полноправному конкуренту коньяка и бренди», - заключает Андрей Дальнов.