Иркутская область заняла 28 место в России по доступности жилья

На покупку квартиры в 60 м² семья из Приангарья потратить 6,9 лет.

Специалисты РИА Новости оценили доступность жилья в российских регионах. Так, Иркутская область заняла 28 место, стоимость квартиры для среднестатистической семьи (60 м²) там рассчитали в 5,1 млн рублей.

Самой доступное жилье среди соседей в Красноярском крае (9 место), здесь семья сможет позволить себе квартиру, стоимостью в 3,9 млн рублей, через 4,6 лет. В середине списка оказалась Новосибирская область, в регионе семья копит на квартиру, стоимостью в 4,7 млн рублей, 8,1 лет.

В хвосте списка Бурятия. Семьи республики смогут заработать на квартиру, стоимостью в 4,7 млн рублей, за 9,7 лет.

«Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2022 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – теперь российской семье с одним ребенком придется копить на такую квартиру в среднем не 4,7, а минимум 5,7 лет», – говорят эксперты.