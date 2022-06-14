Встреча с создателем арт-резиденции «Устье» Иваном Кравченко пройдет в галереи Виктора Бронштейна 18 июня

Иван Кравченко – профессиональный керамист из Иркутска, ставший известным благодаря проекту «Заплатки для города»: уже несколько лет он маскирует пробоины в асфальте Иркутска авторскими керамическими плитками. Каждую зиму он проводит в Москве в художественной мастерской, а летом возвращается домой на Байкал, рассказали SIA.RU в пресс-службе галереи.

В 2018 году у него появилась идея создать творческую резиденцию на природе. В качестве локации был выбран участок в деревне Кедровая-Сибирская, где Иван провел свое детство. Из бабушкиного участка он сделал уникальное туристическое место. Каждое лето там отдыхают путешественники, а художники, вдохновляясь местной природой, работают над своими проектами. Название «Устье» происходит от расположения резиденции – она находится там, где река Куркавка впадает в Байкал.

На встрече «Как создать творческую резиденцию на Байкале?» Иван расскажет, как при минимальных финансовых вложениях создать необычное туристическое место, и ответит на вопросы.

– Устье – это хороший пример того, как на Байкале может развиваться туризм. Я расскажу о том, как заявить о проекте на ранних этапах, как монетизировать его. Также встреча будет интересна всем, кто планирует отдых на природе, – рассказывает Иван. – Художники смогут предложить свои идеи и реализовать их в резиденции, может быть, даже этим летом.

Следующая творческая встреча пройдет в корнере галереи 22 июня. На ней стрит-арт художник Дмитрий Темников расскажет об уличном искусстве.

Возрастное ограничение 6+. Начало в 18:30. Вход свободный по предварительной записи по тел.: (3952) 75-60-30. Продолжительность – 1 час. Встреча пройдет в корнере сувенирного магазина галереи Виктора Бронштейна по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.