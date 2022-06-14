Новости

Cбербанк вновь снизил ставки по потребительским кредитам и запустил новое предложение для подписчиков СберПрайм+

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам ещё на один процентный пункт. С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ — 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года), рассказали SIA.RU в банке.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«10 июня регулятор принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер моментально отреагировал на это улучшением условий своих кредитных продуктов. Мы вновь снизили ставку по самому популярному кредитному продукту в стране — кредиту на любые цели. И мы приготовили новое предложение для подписчиков СберПрайм+: в первый месяц ставка по кредиту для них составит всего 6,9% годовых. Думаю, это отличная новость: кредитование снова становится доступным и помогает нашим клиентам успешно решать различные жизненные задачи».

Узнать больше о потребительских кредитах Сбера можно на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
«Знакомить туристов с Байкалом должен тот, кто живет здесь». Экскурсоводы Иркутской области готовятся к аттестации
«Карты желаний» или строгий расчет? В чем секрет успеха женского предпринимательства
Новые горизонты для деловых и активных
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании