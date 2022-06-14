Когда вкладчики остаются должны банку?

Новомодный эпизод сейчас – это отрицательные ставки по валютным депозитам и комиссия за обслуживание валютных счетов. Подробнее об этом рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Это касается долларов США, евро, швейцарских франков, иен и фунтов – основной пул валют, по счетам в которых банки берут комиссию, выглядит именно так», – констатирует он.

Сейчас, если клиент откроет валютный счет и положит на него 10 тысяч долларов, за год он может потерять от 200 до 1200 долларов – в зависимости от банка, в котором этот счет открыт. По словам Уткина, на текущий момент этим вопросом уже занимается Центробанк, и его первичная позиция в том, что условия на уже открытых счетах так сильно изменяться не должны.

«Какими будут результаты проверок законности таких действий банков и будут ли такие проверки вообще – будет видно уже в ближайшие недели», – предположил юрист.