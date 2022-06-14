Производство стекла в России упало на 30%

Причина – снижение спроса и санкции, сообщает РБК.

Загрузка стекольных заводов в России снизилась на 30%, сократилось также и производство. Продажи листового стекла упали из-за сокращения спроса на внутреннем рынке, сбоев в логистике и санкций. Это уже привело к снижению цен.

Загрузка производств листового стекла, которое используется прежде всего в строительстве, снизилось на 30%, следует из комментария пресс-службы Минпромторга, поступившего в РБК. В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, а в прошлом году, начиная с марта, она держалась на уровне почти 100% из-за высокого спроса, отметили там.

Снизился также и объем производства, поскольку он напрямую зависит от загрузки, уточнили в министерстве. Точных данных по снижению производства по сравнению с прошлым годом в Минмпромторге не привели. Но по сравнению с апрелем в мае выпуск листового стекла сократился на 20%, приводит данные министерство со ссылкой на информацию от производителей. В пресс-службе министерства подчеркнули, что потребности внутреннего рынка в стекле полностью обеспечены.

Крупный производитель стекла «Салаватстекло» начал сокращать его выпуск из-за снижения спроса, говорит директор производства листового стекла этой компании Максим Скиртин. По его словам, объем продаж в апреле упал на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а к маю снизился в два раза. Снижение спроса уже повлияло на цены — по итогам мая они снизились на 15–20% к началу года, добавляет он.