Новости

Восемь многодетных семей Иркутской области получили ключи от новых микроавтобусов

В 2022 году в конкурсе участвовали 15 семей, в которых воспитывается восемь и более детей, не достигших 18 лет, в том числе сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Победителями стали восемь семей. Ключи от новых «Газелей» им вручили заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Областной конкурс среди многодетных семей проводится в Иркутской области с 2013 года. За это время обладателями новых «Газелей» стали 43 многодетных семьи, воспитывающих восемь и более детей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
«Знакомить туристов с Байкалом должен тот, кто живет здесь». Экскурсоводы Иркутской области готовятся к аттестации
«Карты желаний» или строгий расчет? В чем секрет успеха женского предпринимательства
Новые горизонты для деловых и активных
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании