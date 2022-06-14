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Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком

Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «швейцарский франк – российский рубль» и «доллар США – швейцарский франк» в биржевом и внебиржевом режимах, говорится в сообщении биржи.

Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года.

Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме. При этом возможно увеличение сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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