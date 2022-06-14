Новости

Падение биткойна увеличилось до 36%

Читайте также:

Иркутские энергетики предупреждают о росте энергопотребления некоторыми ТСО на 30%
14 июня 2022
4-летняя девочка погибла на пожаре в Приангарье – на месте нашли майнинговое оборудование
10 июня 2022

За последние сутки стоимость криптовалюты обвалилась на 11%, сообщает РБК.

Утром 14 июня курс биткоина падал до $20,8 тыс. впервые с 16 декабря 2020 года. По состоянию на 9:58 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $22,5 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 11%.

Стоимость первой криптовалюты начала снижаться неделю назад, когда она торговалась выше $31 тыс. С тех пор актив подешевел на 36%. Он торгуется на 68% ниже исторического максимума в $69 тыс., установленного в ноябре прошлого года.

Рыночная капитализация биткоина сократилась до $428 млрд. Объем торгов криптовалютой составляет $66 млрд. Ее доля на рынке — 43,2%, по данным CoinGecko.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (65)


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
«Знакомить туристов с Байкалом должен тот, кто живет здесь». Экскурсоводы Иркутской области готовятся к аттестации
«Карты желаний» или строгий расчет? В чем секрет успеха женского предпринимательства
Новые горизонты для деловых и активных
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании