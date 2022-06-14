Падение биткойна увеличилось до 36%

За последние сутки стоимость криптовалюты обвалилась на 11%, сообщает РБК.

Утром 14 июня курс биткоина падал до $20,8 тыс. впервые с 16 декабря 2020 года. По состоянию на 9:58 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $22,5 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 11%.

Стоимость первой криптовалюты начала снижаться неделю назад, когда она торговалась выше $31 тыс. С тех пор актив подешевел на 36%. Он торгуется на 68% ниже исторического максимума в $69 тыс., установленного в ноябре прошлого года.

Рыночная капитализация биткоина сократилась до $428 млрд. Объем торгов криптовалютой составляет $66 млрд. Ее доля на рынке — 43,2%, по данным CoinGecko.