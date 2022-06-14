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En+ Group и МГУ запускают программу MBA «Управление репутацией» для молодых специалистов

90%  пользователей сети судят о компании на основе отзывов и мнений в интернете. Уже доказано, что  если компания не управляет своей репутацией в сети сама, значит, за неё это делают клиенты или конкуренты. Понимая важность управления этим процессом, компания En+ Group и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) решили запустить уникальную совместную программу MBA со специализацией «Управление репутацией». Оплату обучения берет на себя En+ Group. Компания гарантирует, что выпускники будут трудоустроены на предприятия металлургического и энергетического секторов, а также других партнерских бизнесов Группы.

 Программа направлена на подготовку профессионалов в сфере управления репутацией для   российских регионов и включает в себя такие курсы, как теория аргументации и создание смыслов, основы управления корпоративными коммуникациями, репутационный менеджмент, антикризис и информационное право. Учебный курс основан на фундаментальных процессах преподавания философского факультета МГУ.  В то же время практические семинары будут вести ведущие эксперты по связям с общественностью, в числе которых - действующие руководители в области коммуникаций из En+ Group, а мастер классы – известные блогеры, журналисты и руководитель ПР-агентств.   

Зачисление на программу проходит по итогам трехэтапного отбора, основанного на вступительных экзаменах. Прием – целевой: обучение проходит за счет En+ Group при условии дальнейшего трудоустройства на региональные предприятия компании на 2 года после выпуска.

Студентами могут стать молодые люди от 23 до 35 лет с полным высшим образованием и знанием английского языка не ниже уровня Upper Intermediate (B2). Кандидаты также должны проживать в регионах-участниках программы. К ним относятся: Республика Мордовия, Свердловская и Челябинская области, города Иркутской (Ангарск, Братск, Иркутск, Шелехов), Ленинградской (Бокситогорск), Мурманской (Кандалакша) и Кемеровской (Новокузнецк) областей, Красноярского (Ачинск, Красноярск) и Краснодарского (Краснодар, Сочи) края, Республики Карелия (Надвоицы) и Хакасия (Саяногорск), а также Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород и Ярославль.

Длительность обучения по программе составляет 2 года. Занятия проходят в режиме online.  В конце второго года обучения предусмотрена обязательная практика на предприятиях En+ Group.

Подать заявку на участие в программе можно до 15 августа 2022 года. Подробнее о программе можно узнать по ссылке https://www.ucheba-msu.ru/mba.

Заместитель генерального директора En+Group Вера Курочкина отметила:

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«Сегодня именно профессионалы в области коммуникации формируют новую социальную среду в регионах, основанную на принципах вовлеченности, созидания и активной гражданской позиции. En+ Group, работающая более чем в 20 регионах и активно реализующая крупные инфраструктурные и социальные проекты заинтересованы в том, чтобы в городах, где мы живем и работаем, формировалась именно такая среда благодаря неравнодушным, увлеченным профессионалам. Уверена, что с помощью нашей программы таких людей станет больше, и все вместе мы сможем сделать наш вклад в социально-экономическое развитие регионов России более весомым».

En+ Group активно ведет различные образовательные программы, направленные на подготовку инженерно-технических специалистов. Основатель энергохолдинга Олег Дерипаска уверен, что залогом успешного развития экономики и бизнеса является содействие талантливой молодежи в получении профессиональных компетенций и навыков. Для этого En+ Group на протяжении длительного времени внедряет самые прогрессивные образовательные практики, расширяет стипендиальную программу, организует целевое обучение, создает профильные классы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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