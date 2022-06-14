Покупатель каждой четвертой квартиры в новостройке бизнес- и премиум-класса в Москве из региона

57% сделок заключена клиентами из Москвы, сообщает Nikoliers.

23% сделок пришлось на жителей регионов, а 20% сделок были закрыты клиентами из Московской области. Таким образом, каждая четвертая сделка по приобретению жилья в московских новостройках была совершена клиентами из регионов. Территориально покупатели были из 13 регионов России.

Среднестатистический портрет регионального покупателя – это женатый мужчина в возрасте от 36 до 45 лет. Цель подобный покупки – для собственного проживания. Также помимо собственного проживания региональные клиенты приобретают недвижимость в качестве инвестиции. Для региональных инвесторов привлекательность рынка Москвы обусловлена динамичностью роста цен, что на региональных рынках выражено в меньшей мере.

В структуре сделок с клиентами из регионов преобладает покупка квартир, на долю апартаментов пришлось лишь 6% всех анализируемых ДДУ (для сравнения – доля сделок с апартаментами у московских клиентов составила 12%).

Средний бюджет сделки региональных клиентов составил 18,7 млн руб., что на 13% меньше бюджета сделки клиентов с московской пропиской (21,6 млн руб.).

Кирилл Голышев, региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers:

«Доля сделок с клиентами из регионов составляет около четверти от общего объема продаж Nikoliers. В 2020 и 2021 гг., в период ограниченной пандемией мобильности, был зафиксирован спад региональных сделок. В настоящее время, несмотря на общее снижение покупательской активности, число региональных сделок постепенно возвращается к доковидному уровню. С учетом тренда на снижение ключевой ставки и повышения доступности ипотечных программ мы ожидаем рост числа подобных сделок во второй половине 2022 г.».

Оксана Дивеева, директор по продажам Capital Group:

«Внимание многих консервативных региональных инвесторов сегодня действительно обратилось к московской недвижимости, в том числе высокобюджетного сегмента. Схожий тренд мы отмечаем и в элитном сегменте. Для состоятельных покупателей элитное жилье — это привлекательный инструмент для вложения за счет стабильного роста цен и сохраняющегося на фоне последних нескольких лет дефицита предложения. Кроме того, Москва – это также концентрация лучших вузов России – это важный аргумент для покупателей, планирующих приобрести жилье для детей и их последующего обучения в России, а не за рубежом.

Стоит также отметить, что особенный интерес у покупателей сегодня вызывают объекты с полностью готовой отделкой, уже сданные в эксплуатацию или находящиеся в финальной стадии строительства – поскольку новые проекты все чаще выходят без отделки и по более высокой стоимости, по сравнению с готовыми к вводу или введенными жилыми комплексами».