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ДЦ CHERY Кузьмиха впервые принял участие в «Байкальской ярмарке»

12 июня в Иркутске после двух  лет перерыва прошёл народный праздник, посвящённый Дню России, – «Байкальская ярмарка».

Одним из партнёров популярного у иркутян мероприятия стал дилерский центр CHERY Кузьмиха, который участвовал в ярмарке под девизом «CHERY – народный автомобиль». А один из символов праздника День России – российский триколор – нашёл отражение в композиции из трёх автомобилей белого, красного и синего цветов.

Кроме этого ДЦ CHERY Кузьмиха стал победителем «Байкальской ярмарки» в номинации «Надёжность и безопасность».

Справка

«Байкальская ярмарка» проводится Иркутским филиалом МГ «Комсомольская правда» при поддержке Администрации Иркутска, Общественной палаты и правительства Иркутской области. В 2022 году она состоялась 11-й раз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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