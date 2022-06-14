В ИНК 160 студентов пройдут производственную и преддипломную практику

В Иркутской нефтяной компании 160 студентов из нескольких вузов и ссузов Иркутска, Якутии и Санкт-Петербурга пройдут практику на производственных объектах компании и в офисе в 2022 году в рамках программы «Школа-вуз-компания», рассказали SIA.RU в компании.

Из общего числа стажеров – 68 человек – учащиеся корпоративных групп блока главного инженера и Иркутского завода полимеров из ИРНИТУ. В настоящее время на промысел уже заехали первые группы практикантов.

В январе 2022 года компания определила количество студентов в соответствии с производственной потребностью, после чего для учащихся провели анкетирование и собеседование.

Успешно прошли отбор студенты из Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), Иркутского государственного университета, Байкальского государственного университета, Северо-Восточного федерального университета (Якутия), регионального технического колледжа города Мирный и Санкт-Петербургского государственного университета.

Практиканты познакомятся с основами корпоративной культуры компании, процессами строительства, эксплуатацией объектов управления, а также технологическими процессами на установках. Кроме того, студенты изучат функциональные обязанности по профессии. За каждым студентом закрепят руководителя, который будет контролировать выполнение работы.

– Я прохожу практику на Усть-Кутском газоперерабатывающем заводе, оператором технологических установок. Моя работа не отличается от рабочих – занимаюсь пуско-наладочными работами, приёмкой технической пропан-бутановой смеси, регулирую режим работы. Очень рад, что на производстве работают отзывчивые люди, которые помогают и объясняют все процессы. Условия жизни тоже нравятся: новые общежития, есть тренажёрный зал, футбольное поле, отличное питание в столовой, – отметил студент 4 курса ИРНИТУ Никита Конев.

Практика на промысле оплачиваемая и продлится до октября 2022 года. По завершении студенты смогут использовать полученные знания и навыки при написании курсовых работ и дипломов. Лучших практикантов включат в кадровый резерв компании.