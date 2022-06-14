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ПЭК одной из первых в России запустила поставки автозапчастей по модели параллельного импорта

Стартовая партия — комплектующие для легковых автомобилей. Ее доставят из Юго-Восточной Азии и стран Ближнего Востока. Запчасти и расходные материалы по модели параллельного импорта прибудут в Россию через две недели. В их числе тормозные и топливные системы, детали двигателя, свечи зажигания и подвески двигатели, а также другие категории, разрешенные к ввозу согласно приказу Минпромторга.

– Три месяца назад, когда поставки в России приостановили многие иностранные компании, возник логичный для такой ситуации риск дефицита запчастей и расходных материалов. ПЭК: MALL принял решение доставлять товары самостоятельно, клиенты не должны почувствовать нехватку, это вопрос сервиса и комфорта, — рассказывает руководитель маркетплейса, Кирилл Савченко. 

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Для поставки по модели параллельного импорта участник ВЭД оформляет стандартный набор документов: сертификаты или декларации о соответствии, лицензии, договор перевозки груза, коносаменты и так далее. 

Дополнительно ФТС России проверяет наличие товарной категории (кода ТН ВЭД) в перечне продукции, утвержденном для параллельного импорта в приказе Минпромторга РФ №1532. Список разрешенных к ввозу товаров регулирующие органы планируют обновлять ежеквартально.  

Кирилл Савченко добавил, что теперь появится больше выгодных предложений для клиентов.  Ранее только обладатели права на интеллектуальную собственность и товарный знак могли законно поставлять в Россию товары и реализовывать здесь. Теперь на рынок выходят десятки новых игроков, что будет способствовать развитию конкуренции на рынке.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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