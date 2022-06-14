Первый фестиваль ремёсел Прибайкалья пройдет в Усть-Ордынске

Мероприятие пройдет 18 июня на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер», рассказали SIA.RU в правительстве региона.

На мероприятии состоятся мастер-классы, концерт этнической музыки и ярмарка народных ремёсел. При подведении итогов будет озвучено имя талисмана фестиваля, которым стала белка. Участие в голосовании примут мастера народного творчества.

– Своё творчество на фестивале представят 14 мастеров из Иркутска, Ольхонского, Боханского, Эхирит-Булагатского районов Иркутской области, Агинского Бурятского округа Забайкалья, Тункинского района Республики Бурятия. Они работают в разных жанрах и направлениях, поэтому программа получилась разнообразной, охватывающей многие направления народных ремёсел: чеканку, художественную вышивку, резьбу по дереву, изготовление керамики, – сообщила директор АНО «Байкал» Татьяна Швыдченко.

Освещать первый фестиваль ремёсел будут журналисты из Приангарья, а также Москвы, Липецка, Владикавказа, Архангельска, Оренбурга, участвующие в этнографической экспедиции.