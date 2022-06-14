Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком. Что это значит?

Московская биржа объявила о приостановке торгов швейцарским франком с 14 июня 2022 г. из-за санкций.

– Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 г., – говорится в сообщении биржи.



Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «доллар США – швейцарский франк» и «швейцарский франк – российский рубль» в биржевом и внебиржевом режимах. В пресс-релизе биржи уточняется, что по ранее заключенным сделкам исполнение обязательств продолжится в обычном режиме. Однако срок зачисления швейцарских франков на счет клиента может увеличиться.

Ранее эксперты уже подчеркивали, что вокруг валютных инвестиций в России есть инфраструктурные риски. И это факт нельзя не учитывать при формировании нвестиционного портфеля.