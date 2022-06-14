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ЦБ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов

Банк России предложил механизм, благодаря которому россияне смогут обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют кредит или заем на их имена. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

– Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга, – говорится в сообщении ЦБ.

При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз в зависимости от жизненной ситуации. Достаточно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй, в том числе через сайт «Госуслуги», банк или МФО.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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