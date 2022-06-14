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Доллар 55, евро – 57. Почему рубль опять укрепляется?

Несмотря на ухудшение внешнего фона, рубль во вторник быстро начал укрепляться, выйдя в хороший плюс. Доллар установил новый четырехлетний минимум около значения 55,6 руб., евро впервые за три недели достиг 57,8 руб.


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– Беспокойство у владельцев иностранной валюты вызывают санкционные риски, из-за которых НКЦ с 15 июня исключает евро из перечня иностранных валют, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением, а Мосбиржа с сегодняшнего дня приостановила торги швейцарским франком, – поясняют эксперты БКС.

Ранее эксперты уже предупреждали, что после 24 февраля вокруг валютных инвестиций в России появились инфраструктурные риски. И этот факт нельзя не учитывать при формировании инвестиционного портфеля. Кроме того, фундаментальный фактор – торговый баланс – также на стороне укрепления рубля, объемы экспорта по-прежнему существенно превышают объемы импорта,

Кроме того, поддержку рублевым активам оказывают высокие цены на нефть, которые вернулись к трехмесячным вершинам.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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