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Не всё то золото, что блестит: биткойн идет на $10 тыс.

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Сегодня «чёрный день» у криптоэнтузиастов. В выходные произошло обрушение биткойна, курс опустился до $22 тыс. За пять дней криптовалюта потеряла почти 24% стоимости, его капитализация – $462 млрд. Стоимость эфира достигала $1,16 тыс., потери за пять дней составили почти 35%. Капитализация – менее $150 млрд.  Что ждать дальше? Где дно?

– Несмотря на то, что биткоин преподносился как «цифровое золото», но надо признать, что актив, как золото не состоялся. Инфляция в США бьет рекорды. Безусловно, ставка ФРС будет повышаться. В этих условиях падают, как правило, все рискованные активы. Корреляции между индексом Nasdaq и биткойном очень высокая, – поясняет управляющий активами Сергей Малых. – С точки зрения технического анализа, биткойн, скорее всего, снизится в район 10 тыс. долларов.

Но, по мнению Сергея Малых, это произойдёт не сразу, после резкого снижения как сейчас, какое-то время биткойн будет торговаться в коридоре текущих цен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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