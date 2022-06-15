Несовершеннолетним хотят запретить управлять электросамокатами

Предложение выдвинул Совет по правам человека, сообщают «Известия».

Электросамокаты могут признать источником повышенной опасности, снабдить номерными знаками, ввести возрастные ограничения и особую категорию прав на управление ими.

Все эти предложения разрабатываются в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России, вскоре их направят в правительство, сообщил «Известиям» член СПЧ Кирилл Кабанов. Поддержать инициативу на законодательном уровне готовы в Госдуме.

Обсуждение проблемы активизировалось на фоне резонансных происшествий, в которых минимум два человека погибли и несколько получили серьезные травмы. Эксперты отмечают, что скорому принятию поправок может помешать действующий мораторий на точечные изменения ПДД.