Почему не удается остановить укрепление рубля

Все еще сохраняется навес валютной выручки, а также сложности с наращиванием внутреннего спроса на валюту за счёт импорта. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк рассказал агентству «Прайм», почему меры регулятора не заставили российскую валюту ослабеть.

«Импорт в апреле в годовом выражении упал примерно на 70% (оценка на базе косвенных данных, платежного баланса). Данных, позволяющих говорить об импорте за май, пока нет. Ожидаем, что он только начал восстанавливаться», — отметил эксперт.

В перспективе на ситуацию с избытком предложения иностранной валюты внутри страны значительно повлияет отмена требования о продаже валютной выручки экспортерами. В соответствии с Указом президента от 9 июня теперь размер доли валютной выручки, которую экспортеры должны будут продавать, начнет определять правительственная комиссия.

Однако решения комиссии пока не озвучены (снижение нормы конвертации валютной выручки в рубли в указе не обозначено), и рубль продолжает укрепляться.

«При этом для продолжения тенденции валютной паре нужно будет преодолеть два сильных психологических уровня — 55 и 50 рублей за доллар», — подчеркнул Миронюк.