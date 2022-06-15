Жилье под кредит в 0,01% начали вводить девелоперы

Застройщики массово субсидируют ипотеку под 0,01–2% годовых на 10–30 лет. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные застройщики.

Затраты на снижение ставки для клиента включают в конечную стоимость квартир, поэтому в какой-то степени это просто маркетинговый ход, пояснили эксперты.

«Новые условия подстегнули застройщиков искать дополнительные способы привлечения покупателей», — сказал руководитель компании Forma (в составе ПИК) Илья Чепрасов.

Как уже писали «Известия», продажи застройщиков в апреле снизились до 99%. Заметнее всего показатель упал в Кургане — на 97%, в Казани — на 98% и в Волгограде — на 99%.

В ГК ФСК есть ряд программ со ставкой от 0,01% на весь срок кредитования, сообщила «Известиям» коммерческий директор группы Ольга Тумайкина. Их ввели в марте 2022 года — практически сразу после поднятия ключевой ставки до 20%, сказала она.