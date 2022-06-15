Объединение Азиатско-Тихоокеанского Банка и Квантмобайл банка успешно завершено

14 июня завершилась реорганизация Азиатско-Тихоокеанского Банка в форме присоединения к нему Квантмобайл банка. Решение о реорганизации было принято акционерами обеих кредитных организаций. Объединенный банк продолжит работу под брендом АТБ и сможет предложить клиентам расширенный набор сервисов и услуг.

В Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении деятельности присоединяемого к «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) ПАО «КВАНТ МОБАЙЛ БАНК». В результате Азиатско-Тихоокеанский Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей Квантмобайл банка.

«Благодаря объединению банков АТБ начал предлагать клиентам новые услуги, в частности автокредитование, а также значительно расширил региональную сеть присутствия. Банк начал работу в новых для АТБ восточных регионах - Омской, Тюменской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге», - отметил председатель правления объединенного банка Алексей Коровин.

Текущим клиентам Квантмобайл банка обеспечен комфортный переход на платформу Азиатско-Тихоокеанского Банка. Теперь им доступен весь спектр розничных, корпоративных и инвестиционных продуктов от АТБ.