Новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир» появится в РФ

На смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги, передают «Известия».

Этот сценарий платежа станет доступен для внедрения 25 октября, сказано в бюллетене платежной системы («Известия» ознакомились с ним). Информацию подтвердили представители «Мира» и крупных банков. Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Еще одна возможность платить смартфоном может быть особенно востребована после отключения Apple Pay и Google Pay, заметили эксперты.

С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт «Мир», станет доступен новый сценарий проведения платежей — операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента. Об этом сказано в бюллетене национальной платежной системы (его фрагменты есть у «Известий»). В документе подчеркнуто, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

Платежная система «Мир» планирует предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт, заявили «Известиям» в пресс-службе платежной системы. Там уточнили, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.