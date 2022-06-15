Новости

Новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир» появится в РФ

На смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги, передают «Известия».

Этот сценарий платежа станет доступен для внедрения 25 октября, сказано в бюллетене платежной системы («Известия» ознакомились с ним). Информацию подтвердили представители «Мира» и крупных банков. Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Еще одна возможность платить смартфоном может быть особенно востребована после отключения Apple Pay и Google Pay, заметили эксперты.

С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт «Мир», станет доступен новый сценарий проведения платежей — операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента. Об этом сказано в бюллетене национальной платежной системы (его фрагменты есть у «Известий»). В документе подчеркнуто, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

Платежная система «Мир» планирует предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт, заявили «Известиям» в пресс-службе платежной системы. Там уточнили, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
«Знакомить туристов с Байкалом должен тот, кто живет здесь». Экскурсоводы Иркутской области готовятся к аттестации
«Карты желаний» или строгий расчет? В чем секрет успеха женского предпринимательства
Новые горизонты для деловых и активных
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании