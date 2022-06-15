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Сотрудницы Сбера в декрете смогут воспользоваться сервисом подработки Elementary

Сервис по разметке данных Elementary (проект компании «АктивБизнесКонсалт», входит в Группу Сбербанк) стал доступен в качестве площадки для дополнительного заработка сотрудницам банка, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком. В пилотной группе задействовано уже более 5 тыс. мам: чтобы начать работу, достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятых и авторизоваться на платформе.

Исполнители могут самостоятельно выбирать объём задач и количество рабочих часов. Выплаты производятся два раза в месяц — самые активные «учителя искусственного интеллекта» могут зарабатывать в среднем 15 тыс. руб. Немаловажно, что статус самозанятого никак не повлияет на право женщины получать пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

Воспользоваться возможностью подработки могут все мамы Сбера, находящиеся в декрете: их сейчас насчитывается 40 тыс. человек.

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Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR Сбера:

«Мы делаем всё, чтобы наши сотрудницы во время отпуска по уходу за ребёнком продолжали чувствовать заботу и поддержку компании: они получают все корпоративные привилегии и подарки, находятся на связи с коллегами, имеют доступ к новостям своих команд. Мы рады, что теперь можем предоставить мамам Сбера возможность дополнительного заработка и освоения новых навыков по обучению искусственного интеллекта. В ближайшем будущем мы предложим ещё несколько вариантов подработки».

Платформа Elementary даёт фрилансерам возможность дополнительного заработка и предназначена для быстрой разметки большого массива данных, которые в дальнейшем будут использованы для совершенствования алгоритмов и машинного обучения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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