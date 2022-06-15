Банк «Фридом Финанс» запустил программу автокредитования «ФридомАвто»

Банк запустил программу кредитования под залог транспортного средства, программа включает несколько тарифов: «ФридомАвто – Optimal new» и «ФридомАвто – Optimal used». Ставка варьируется от 16% до 18% в зависимости от выбранных клиентом тарифа и условий страхования.

Оформить кредит можно как на новый, так и на автомобиль с пробегом отечественного и иностранного производства, размер первоначального взноса от 10% от стоимости транспортного средства, валюта – российский рубль.

По условиям кредитного продукта «ФридомАвто – Optimal new» на приобретение нового автомобиля минимальная сумма займа составит 300 000 рублей, максимальная – зависит от страны производителя. Так, автомобили из России и Китая ограничены суммой до 4 млн рублей, другие страны – до 7,5 млн рублей. Кредит выдается на срок – от 24 до 84 месяцев.

«ФридомАвто – Optimal used» можно получить на приобретение подержанного транспортного средства с пробегом от 1000 км на срок от 24 до 60 месяцев. Минимальная сумма кредита составляет 300 000 рублей, максимальная – 5 млн рублей.

Оформить автокредит можно в автосалонах-партнерах банка. В настоящее время программа доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске. Более подробная информация о тарифах, условиях и требованиях – здесь.