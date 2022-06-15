Дальневосточный банк сообщил о переводе операционных офисов банка в статус дополнительных офисов

АО «Дальневосточный банк» информирует о признании операционных офисов Банка дополнительными офисами в Камчатском, Хабаровском, Красноярском краях, Сахалинской, Амурской, Иркутской и Еврейской автономной областях, Республиках Бурятия, Хакасия с 01 июля 2022 года.

1. Операционный офис 26 в г. Петропавловске-Камчатском Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 26 в г. Петропавловске-Камчатском Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

2. Операционный офис 29 в г. Вилючинске Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 29 в г. Вилючинске Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

3. Операционный офис 30 в г. Южно-Сахалинске Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 30 в г. Южно-Сахалинске Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

4. Операционный офис 32 в г. Оха Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 32 в г. Оха Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

5. Операционный офис 33 в пгт. Ноглики Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 33 в пгт. Ноглики Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

6. Операционный офис 34 в г. Хабаровске Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 34 в г. Хабаровске Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

7. Операционный офис 35 в г. Комсомольске-на-Амуре Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 35 в г. Комсомольске-на-Амуре Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

8. Операционный офис 36 в г. Комсомольске-на-Амуре Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 36 в г. Комсомольске-на-Амуре Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

9. Операционный офис 37 в г. Благовещенске Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 37 в г. Благовещенске Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

10. Операционный офис 38 в г. Биробиджане Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 38 в г. Биробиджане Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

11. Операционный офис 39 в г. Красноярске Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 39 в г. Красноярске Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

12. Операционный офис 40 в г. Абакане Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 40 в г. Абакане Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

13. Операционный офис 41 в г. Ачинске Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 41 в г. Ачинске Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

14. Операционный офис 42 Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 42 Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

15. Операционный офис 43 в г. Красноярске Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 43 в г. Красноярске Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

16. Операционный офис 44 в г. Красноярске Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 44 в г. Красноярске Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

17. Операционный офис 45 в г. Иркутске Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 45 в г. Иркутске Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

18. Операционный офис 46 в г. Ангарске Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 46 в г. Ангарске Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

19. Операционный офис 47 в г. Ангарске Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 47 в г. Ангарске Акционерного общества «Дальневосточный банк»;

20. Операционный офис 48 в г. Улан-Удэ Акционерного общества «Дальневосточный банк» признается дополнительным офисом 48 в г. Улан-Удэ Акционерного общества «Дальневосточный банк».

Реквизиты Банка, БИК, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение офисов, номер корреспондентского счета Банка в Дальневосточном ГУ Банка России остаются прежними.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Банка вы можете ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе Офисы банка

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).