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Дальневосточный банк: Бесконтактная оплата смартфоном – платите, как удобно

Моментальные оплаты с помощью смартфона на базе Android доступны клиентам Дальневосточного банка — держателям карт национальной платежной системы «Мир». Установите бесплатное приложение Mir Pay, добавьте в него карту МИР Дальневосточного банка, введя ее реквизиты, и настройте удобный способ подтверждения операции

В приложение можно внести кредитные и дебетовые карты МИР Дальневосточного банка, в том числе и кобейджинговые. После успешной активации расплатиться в магазинах и любимых местах отдыха можно в одно касание, поднеся смартфон к терминалу бесконтактной оплаты и подтвердив покупку.

Бесконтактные платежи с Mir Pay — это удобный, современный и безопасный способ расчетов. Защита операций в приложениях обеспечивается в соответствии c международными стандартами. Реквизиты карты МИР не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Кроме того, при оплате не нужно использовать пластиковую карту и передавать ее в руки третьим лицам, что гарантирует дополнительную защиту и сохранность данных.

Ознакомиться со всеми предложениями Дальневосточного банка, а также тарифами и условиями выпуска карт МИР можно на сайте www.dvbank.ru в разделе «Банковские карты» и по телефону информационного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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