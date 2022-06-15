При поддержке Примсоцбанка во Владивостоке прошла вторая Ассамблея врачей

Накануне Дня медицинского работника, 10 июня в Бриллиантовом зале (Grand Diamond) отеля LOTTE во Владивостоке прошла вторая Ассамблея врачей. Праздник собрал более 200 организаторов здравоохранения, представителей государственных и частных клиник, медицинского образования.



Среди них – нештатные специалисты министерства здравоохранения Приморского края, главные врачи лечебных учреждений, заведующие отделениями, ведущие специалисты в разных сферах медицины, ученые, разработчики новых технологий и методов лечения. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» стал официальным партнёром мероприятия. От лица банка всех собравшихся приветствовал Первый заместитель председателя правления банка – Бабичев Сергей Викторович.



— Медикам люди доверяют самое дорогое, что у них есть — здоровье свое и своих близких. Это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. Результат вашей ежедневной работы — это спасенные жизни! Доброго вам здоровья, неиссякаемых сил и энергии в достижении поставленных целей, - пожелал он медикам.



Напомним, впервые Дальневосточная ассамблея врачей состоялась 10 июня 2021 года. В ней, в частности, приняли участие врачи, работавшие в «красной зоне» госпиталей и в амбулаторно-информационных пунктах, стоявшие на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Красивая традиция поздравлять лучших представителей профессии накануне Дня медицинского работника продолжается и сегодня.