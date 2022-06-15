Ограничения на скупку торговых площадей ушедших компаний сняли ритейлерам

Компании смогут скупать или брать в аренду площади до следующего года, сообщает РБК.

С 15 июня вступил в силу новый порядок покупки и аренды торговых объектов и площадей, принадлежащих ушедшим из России зарубежным компаниям. Закон об этом президент Владимир Путин подписал 11 июня.

По действующему законодательству для предприятий розничной торговли работали ограничения по покупке и аренде дополнительных площадей в границах одного административно-территориального образования. В частности, доля торговой сети не должна превышать 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа.

Новый закон регламентирует сделки по покупке и аренде торговых объектов покинувших российских рынок компаний, совершенные с 15 июня по 31 декабря 2022 года. Для таких сделок предусмотренные законом ограничения действовать не будут. Ушедшая из России компания при этом должна соответствовать нескольким требованиям: быть подконтрольной иностранному юрлицу на момент сделки, а также быть розничным продавцом, который объявил о прекращении деятельности в России.

Субъект также должен прекратить работу в России и иметь основания для признания подконтрольным иностранному юрлицу до 15 июня. Если все эти условия соблюдены, то российские торговые сети до нового года могут приобретать площади ушедших из России компаний без ограничений.