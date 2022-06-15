На велосипеде по Цесовской набережной Иркутска: En+ Group показала велосообществу новый маршрут

Прогулки на велосипеде – всегда хорошая идея. Они позволяют взглянуть на город по-новому, открыть живописные места, любоваться природой. Компания En+ Group организовала уникальный для иркутян велозаезд. Впервые за более чем вековую историю участники проехались не по оживленным магистралям города, а вдоль береговой линии Иркутска – напрямую от Московских ворот по Цесовской набережной до острова Юность. В велопрогулке приняли участие 40 велосипедистов в возрасте от 6 до 50 лет, а также представители средств массовой информации.

Цель мероприятия – подчеркнуть важность развития экологических видов транспорта и зеленой энергетики. Во время велозаезда участники узнали интересные факты о городе, исторических особенностях жизни в Сибири. Давшие правильные ответы на вопросы викторины получили памятные подарки от En+ Group.

В начале 20-го столетия в районе Цесовской набережной была построена первая электрическая станция, а затем ТЭЦ и чаеразвесочная фабрика. Производственные площадки выходили вплотную к Ангаре, поэтому прилегающая территория была закрыта для горожан. Но скоро всё изменится. Компания En+ Group, основанная Олегом Дерипаской, воплощает на Цесовской набережной масштабные инвестиционные проекты, возвращая центру Иркутска жилую функцию и создавая комплекс современных общественных пространств. Предприниматель убежден в значимости развития сибирских городов, повышении благосостояния жителей, создания качественной городской среды.

Владимир Корнилов – организатор иркутских любительских велопробегов:

– Сегодня мы все получили огромное удовольствие от этого действительно исторического события. Со временем соединение трех набережных в Иркутске сделает жизнь иркутян еще более комфортной, удобной и безопасной. Очень приятно, когда в городе происходят столь значимые и позитивные изменения. Будем рады оценить благоустройство Цесовской набережной, когда все работы будут полностью завершены.