Прокачку газа по «Северному потоку» снизили из-за Siemens

Siemens задержала возвращение из ремонта газоперекачивающих агрегатов, в результате пока могут использоваться только три из них, передает РБК.

«Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)», — заявили в компании.

В «Газпроме» пояснили, что сокращение поставок связано с ситуацией на компрессорной станции (КС) «Портовая». По данным оператора, немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта. Кроме того, проблемы связаны с выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности).

«В настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», — отметили в компании.