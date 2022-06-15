Программу кешбэка за детские путевки завершают 14 июня

Их раскупили за 2 месяца, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», – сказала она.

Напомним, на программу в этом году выделено 7,5 млрд. С учетом динамики, почти вся сумма вернулась, в соответствии с условиями программы, на карточки родителей в виде 50-процентного кешбэка.