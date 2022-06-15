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Глава Ростеха заявил о бессмысленности попыток замещения всего импорта

Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в статье для РБК.

По словам Чемезова, изоляция, в том числе технологическая, как и попытка делать все своими силами, — это «путь в никуда». «Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — добавил Чемезов.

Глава «Ростеха» считает введенные ограничения беспрецедентными, но полагает, что «замещать все — бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно». Этого не делает ни одна развитая страна в мире, подчеркнул Чемезов. «Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения», — заявил Чемезов, отметив, что в текущих условиях главное — «сохранять трезвость ума» и осознавать масштаб задач.

По версии Чемезова, пошаговый план действий на ближайшую перспективу должен базироваться на ответах на вопросы, какие конкретно товары и технологии сегодня определяют зависимость от импорта; есть ли пути параллельного импорта, или альтернативные поставщики; сколько времени потребуется, чтобы сделать самим.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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