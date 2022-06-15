Депозитарий Clearstream запретил любые операции с НРД

Национальный депозитарий попал в шестой пакет санкций.

«Clearstream Banking информирует клиентов о том, что в связи с опубликованным 3 июня 2022 года шестым пакетом санкций ЕС, в котором теперь указан Национальный расчетный депозитарий (НРД), программа конвертации депозитарных расписок (ДР) с российскими базовыми ценными бумагами в настоящее время приостановлена», – говорится в сообщении Clearstream.

Никаких обновлений статуса по отложенным инструкциям, полученным после введения нового пакета, которые были получены, но еще не обработаны.