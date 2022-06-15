«Ритм наших сердец» – «Слата» спортивно открывает летний сезон

«Слатакиада» традиционно прошла во вторую субботу июня и собрала на площадке более 600 человек. В спортивном мероприятии приняли участие 18 команд, которые на протяжении пяти часов соревновались в 12 состязаниях и финальной эстафете, рассказали SIA.RU в компании.

Компания «Слата» ежегодно ярко открывает летний сезон массовыми спортивными мероприятиями. В июне проводится корпоративный тимбилдинг «Слатакиада» и уже 26-го числа иркутян ожидает «Международный иркутский Слата-марафон» на площади у Александра III.

«Слатакиада» для многих из нашей компании – это в первую очередь эмоции и драйв! Динамика на площадке очень высокая. Яркие и творческие презентации команд, состязания иногда на грани и высокой степени преодоления, интеллектуальные конкурсы на время. Это и семейный праздник, т.к. многие приезжают в полном составе, и отдельно проводится детский формат соревнований. Это также сюрпризы!

В этом году ярким акцентом мероприятия, где символично звучит слоган «Ритм наших сердец», стало предложение руки и сердца. Я убежден, что у мероприятия большое будущее, в том числе и за пределами компании» – поделился исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

«Мы гордимся, что «Слата» более 20 лет сохраняет традиции, – добавил председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц. – У нас есть команды. Это ветераны, для которых участие и победа в «Слатакиаде» – дело чести. Они усердно готовятся, тренируются, следят за начислением баллов. И это действительно тот случай, когда важна именно победа, а не только участие. А также команды наших друзей и партнеров: в этом году – впервые! – у нас победили компания «Сервико» и ВТБ, а также команда управляющей компании «Слата». О чем это говорит? О том, что на следующий год нам стоит готовиться еще лучше, а также о том, что «Слатакиада» в ближайшие годы станет городским спортивным мероприятием, как и «Международный иркутский Слата-марафон».

Победители традиционно получают кубок, который переходит от команды победителя прошлого года к победителю в новом сезоне, а также денежный приз.

«В этом году мы участвуем уже во второй раз. Готовились сильно, но быстро! Времени ушло около трех недель – было огромное желание победить. Нам помогала сплоченность и строгая дисциплина. Все конкурсы были одинаково сильными и сложными. Ради победы пришлось выкладываться на 1000 процентов. Мы очень благодарны компании «Слата» и организаторам за такое крутое мероприятие», – ярко резюмировал итог соревнований капитан команды победителей «Сервико» Николай Антипин.