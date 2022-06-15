От малых дел к большим целям: названы победители грантового конкурса экологических проектов En+ Group

En+ Group объявила победителей грантового конкурса экологических проектов. В этом году он прошел в третий раз, объединив почти 200 участников из пяти регионов, в том числе Бурятии. Впервые в конкурсе поучаствовали и сотрудники компании: по мнению организаторов, корпоративные волонтеры не должны оставаться в стороне от решения экологических проблем. О вдохновении, ресурсах, проблемах и вызовах мы поговорили с несколькими победителями конкурса.

En+ Group объявила победителей грантового конкурса экологических проектов.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

Курс на устойчивость

Конкурс экологических грантов En+ Group стал частью глобальной природоохранной стратегии компании, которую обозначил основатель энергохолдинга Олег Дерипаска. За три года конкурс заметно вырос, в 2022 году на него было подано 192 заявки – на четверть больше, чем в 2021-м.

Общая сумма грантов составила 10 миллионов рублей. Среди 24 поддержанных в этом году заявок – проекты из пяти регионов. Помимо Иркутской, Челябинской и Нижегородской областей, а также Красноярского края, в числе победителей – некоммерческие организации из республики Бурятия. Этот регион впервые принимал участие в конкурсе, организаторы получили 56 заявок.

В этом году конкурс расширился новыми номинациями. Например, грант можно получить на строительство экологических троп: в En+ Group делятся, что любовь к этому направлению привили друзья из Большой Байкальской тропы, с которыми энергохолдинг много лет сотрудничает. В этом сезоне благодаря грантовому конкурсу построят еще 4 тропы – в Усть-Илимске, Байкальске, Бурятии и Красноярске. Продолжится строительство троп и в рамках сотрудничества с ББТ.

Организаторы и эксперты конкурса отмечают, что год от года выбирать победителей становится все труднее: проекты становятся более проработанными и интересными. Дело в планомерной работе с потенциальными грантополучателями, считает президент Ассоциации ББТ Елена Чубакова.

En+ Group объявила победителей грантового конкурса экологических проектов.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

– Те организации, которые принимают участие в образовательных мероприятиях, учатся более ясно понимать аудиторию и цели своих проектов, что повышает шансы на победу, – говорит она. Еще одной важной особенностью этого года эксперт называет возможность для сотрудников En+ Group принимать участие в конкурсе. – Я очень обрадовалась тому, что сотрудники компании могут теперь подавать заявки на гранты, потому что знаю, как много идей у них, как часто они участвуют в экологических акциях. Что касается расширения географии, то мы исторически строили тропы на двух территориях, и в Иркутской области, и в Бурятии, и, конечно, счастливы, что проекты будут продолжаться, – подчеркнула Елена Чубакова.

«Мы же всем этим дышим»

На конкурс поступило девять инициатив корпоративных волонтеров En+ Group. Три из них получили поддержку, в том числе проект по профилактике тушения лесных пожаров. Его авторы, сотрудники отдела снабжения ТЭЦ-9 Александра Саёлкина и Марат Ярмухаметов, активно участвуют в работе молодежного совета на своем предприятии, и решили принять участие в конкурсе, чтобы проверить свои силы и заразить примером коллег. Идею для проекта подсказала личная история.

En+ Group объявила победителей грантового конкурса экологических проектов.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

– Мой ребенок всегда начинает кашлять, когда горят торфяники, леса. Я всё думала: «Господи, чтобы с этим сделать, хоть куполом это все накрывай», – рассказывает Александра. – Мы же всем этим дышим! От работающего в лесхозе родственника, который ежегодно тушит пожары, я узнала, что очень часто возгорания происходят от оставленного людьми мусора: осколок стекла, солнце – и вот сухостой горит, а людей, чтобы тушить огонь, не хватает. Я подумала: что же можно сделать, чтобы такие пожары предупреждать?

Александра и Марат обратились в Усольский лесхоз с просьбой помочь определить площадку для проекта. Был выбран район поселка Мегет, где много дачных некоммерческих товариществ, и, как следствие, свалок мусора в лесу – год от года рядом с ними возникают пожары. Инициативная группа собирается очистить загрязненные территории, установить информационные баннеры, а в перспективе – посадить на очищенных местах новые деревья. Проект получил поддержку в размере 300 тысяч рублей.

En+ Group объявила победителей грантового конкурса экологических проектов.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

– Кто-то скажет: «капля в море», а я скажу, что от маленького можно и до великого дойти, – рассуждает Александра.

– Это способ заинтересовать людей, обратить их внимание на проблему. А потом, может быть, и какие-то более глобальные идеи появятся, – поддерживает ее Марат.

От мусорки – к кемпингу

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Говорухин в экологии далеко не новичок: еще в 1989 году он работал в молодежном экологическом центре при Иркутском обкоме Комсомола и принимал участие в проекте развития конного туризма на Байкале.

– Мы организовали палаточный лагерь в бухте Шида и 12-дневные конные маршруты. Бухта была абсолютно девственная, зеленая, вода чистая, – вспоминает Дмитрий.

En+ Group объявила победителей грантового конкурса экологических проектов.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

Все изменилось в девяностые: люди стали обзаводиться транспортом высокой проходимости и осваивать побережье Малого моря. С каждым годом автотуристов было все больше. В последние годы в бухте единовременно могло располагаться 100 машин.

– В каждой по 2-3 человека – это 300 человек, 100 палаток, каждый разводит себе костёр, копает яму для туалета, яму для хранения продуктов... В итоге за эти 15-20 лет бухта превратилась просто в помойку. Мы ежегодно вместе с волонтерами вывозили мусор оттуда грузовиками, и однажды, что называется, решились: надо что-то делать, – говорит Дмитрий.

Три года назад вместе с инициативной группой из Торгово-промышленной палаты активист обратился в Прибайкальский национальный парк с предложением организовать в бухте кемпинг – такой, чтобы рекреационная нагрузка от него не наносила вреда природе. За это время идея и договоренности уже практически пришли к закреплению на бумаге, прошли рабочие встречи с природоохранной прокуратурой, так что участие в конкурсе En+ Group стало очень логичным этапом.

– Мы попросили максимально возможное количество денег – 400 тысяч рублей – на приобретение пиломатериалов. Это, конечно, немного, около 45% от того, что требуется. Мы вкладываем туда свои деньги и рассчитываем, что кемпинг будет работать под эгидой национального парка. Любой приезжающий сможет зайти на сайт нацпарка и забронировать место в кемпинге. – поясняет Дмитрий Говорухин. – Проблем ждем с теми туристами, для которых отдых – это выпить большое количество спиртного, послушать громкую музыку, расслабиться и уехать. Ограничивать доступ таких туристов в кемпинг будет непросто. Но национальный парк опять же идёт нам навстречу: они выделили специального государственного инспектора на эту территорию, который будет контролировать соблюдение всех норм. Это большое подспорье, потому что своими силами мы бы это сделать не смогли, никакую полицию там не поставишь.

К началу сезона открыть кемпинг уже не выйдет – требуется очень большой объем работы: определить места установки помостов для палаток, тротуаров, построить всю инфраструктуру. Однако к августу инициативная группа надеется работы завершить.

«Надо всегда иметь план Б»

Заведующая информационно-библиографическим и эколого-краеведческим отделами межпоселенческой библиотеки Слюдянского района Марина Карабанова в грантовых конкурсах, в том числе в конкурсе En+ Group, участвует не первый год.

En+ Group объявила победителей грантового конкурса экологических проектов.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

– Я помню, как в 2020 году компания организовала самый первый конкурс. Была встреча в модельной библиотеке Байкальска, и мы тоже туда приехали. Организаторы конкурса рассказали о целях, задачах и очень подробно, буквально по пунктам разобрали, как написать грантовую заявку. Нашу команду это очень вдохновило: одно дело, когда говорят: «Давайте пишите, давайте делайте», а тут люди приехали и скрупулезно объяснили, как правильно составить заявку, на что обратить внимание. Так что можно поблагодарить En+ Group как минимум за такую мотивацию, – улыбается Марина.

Проект «Живой родник», получивший поддержку в этом году, подразумевает не просто обустройство тропы к роднику, но и обучение эколого-просветительской работе школьников – причем не только теоретическое, но и практическое. Вместе с ребятами из школьных лесничеств библиотекари планируют разработать информационные стенды о животном и растительном мире территории, которые установят у родника.

– Лет тридцать назад о тропе к нашему роднику вообще практически никто не знал, а теперь сюда не только местные жители за водой приходят, но и туристы: уж очень она живописная, – говорит Марина Карманова. – Хочется, чтобы помимо всего прочего люди бережно относились к тому, что они видят. На разработку стендов, их изготовление и установку, на обустройство экологической тропы мы получили 317 тысяч рублей. Без этой поддержки нам вряд ли удалось бы такое даже запланировать, не то что сделать.

В реализации грантов всегда есть неожиданности, отмечает сотрудница библиотеки. Предугадать их заранее невозможно, но «план Б» никогда не помешает. Например, на сроки выполнения проекта может повлиять погода, нужно это учитывать. Но главное – получить поддержку от местного населения, и не только на словах, но и на деле. В этом Марина Карабанова видит основной вызов и надеется, что ее команда с ним справится.



Евгения Скареднева

En+ Group объявила победителей грантового конкурса экологических проектов.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

СПРАВКА

Грантовый конкурс экологических проектов – ключевое направление комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Цель конкурса – внедрение и дальнейшее развитие новых механизмов поддержки местного сообщества и его инициатив в области охраны окружающей среды.Впервые конкурс прошел в 2020 году – тогда из 83 поданных проектов 14 получили финансовую поддержку. В 2021 году грантовый конкурс поддержал 22 проекта из 7 городов: Иркутска, Байкальска, Усть-Илимска, Ангарска, Дивногорска, Нижнего Новгорода и Миасса. Подробнее о грантовом конкурсе экологических проектов En+ Group и условиях участия – на сайте enplus-grant.ru