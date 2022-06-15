ИТ-рынок России может упасть на 20% к концу года

Сами ИТ-компании пока стараются или не давать прогнозы, или быть оптимистами, сообщает РБК.

По оптимистичному прогнозу, объем российского ИТ-рынка по итогам 2022 года может снизиться на 10% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом говорится в материалах к новой редакции рейтинга 100 крупнейших ИТ-компаний в России, подготовленной аналитическим центром TAdviser. По его оценке, в прошлом году объем ИТ-рынка составил 2,22 трлн руб., что на 20% выше, чем за год до этого. Пессимистичный сценарий развития рынка, по версии TAdviser, предполагает, что его объем в этом году снизится более чем на 20%.

«Оба сценария развития учитывают уход большой части западных игроков и частичную приостановку деятельности восточных партнеров, связанную как с нарушением логистических цепочек, так и с опасениями вторичных санкций. Кроме того, оба варианта предполагают существенный рост выручки российских разработчиков программного обеспечения и компаний, занимающихся информационной безопасностью», — говорится в исследовании. Предполагается, что в рамках оптимистичного сценария выручка системных интеграторов практически не изменится, а у ИТ-дистрибьторов частично снизится, в рамках пессимистичного — ожидается существенное падение доходов и тех и других.

Эксперты указывают, что основными негативными факторами для объема ИТ-рынка сейчас являются санкции, приостановка деятельности большинства западных вендоров, в том числе не имеющих схожих российских аналогов, а также экономическая ситуация в целом, когда у части компаний останется возможность решать только насущные тактические задачи.