В мае выдано 740 тыс. потребкредитов

Это на 26,2% больше чем в апреле, но на 35,3% меньше, чем в «досанкционном» феврале.

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в мае 2022 года было выдано 0,74 млн потребительских кредитов или на 26,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в апреле 2022 года – 0,58 млн ед.). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потребкредитов, напротив, сократилось – на 44,8% (в мае 2021 года – 1,33 млн ед.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 35,3% (в феврале 2022 года – 1,14 млн ед.).

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в мае 2022 года было выдано в:

Москве (38,2 тыс. ед.),

Московской области (32,7 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (29,9 тыс. ед.),

Краснодарском крае (28,2 тыс. ед.),

Республике Татарстан (27,1 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (23,7 тыс. ед.).

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим месяцем в мае 2022 года наивысшую динамику роста выдачи потребкредитов продемонстрировали:

Краснодарский край (+33,7%),

Ханты-Мансийский АО (+33,6%),

Ростовская обл. (+33,6%),

Воронежская обл. (+33,3%),

Ставропольский край (+33,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребительских кредитов выросла на 27,7% и 26,0% соответственно.

«После падения в марте, в апреле-мае наметилась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом существенный рост выдачи в мае по сравнению с апрелем объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Подтверждением этому служит и увеличение спроса на кредитные ресурсы. По сравнению с предыдущим месяцем, в мае количество обращений граждан за потребкредитами выросло почти на треть. При этом риск-менеджмент банков продолжает придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, и предоставляет розничные кредиты только тем из них, у кого значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) находится на достаточно высоком уровне».