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Этот и следующий год банк пройдет без докапитализации – первый зампред Сбербанка

Александр Ведяхин рассказал в интервью Интерфаксу о планах компании.

<p>Фото пресс-службы Сбербанка</p>

Фото пресс-службы Сбербанка

В прошлом году банк заработал свыше 1,2 трлн рублей прибыли, докапитализации в этом и следующем году Александр Ведяхин не ожидает.

– Наша команда делает все для того, чтобы вопрос о пополнении капитала Сбербанка не встал ни в этом году, ни в следующем. И у нас есть уверенность, что мы сможем это сделать. Посчитайте сами: в прошлом году мы заработали свыше 1,2 трлн рублей прибыли <…> я думаю, что мы пройдем этот и следующий год без докапитализации. Большую часть резервов мы уже сформировали, – говорит первый зампред.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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