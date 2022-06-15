В России будет больше оставаться капитала – зампред правления Сбера

Бизнес в России продолжает работать, а значит, есть и спрос на инвестиции. По мнению заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, отток капитала из России сократится, в стране будет больше оставаться денег, которые необходимо будет обслуживать. Об этом банкир рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По мнению Анатолия Попова, капитал, который по разным причинам уходил из России, составлял от $50 млрд до $100 млрд в год. Сейчас этого оттока не будет, поскольку для российского бизнеса довольно рискованно хранить средства в европейских юрисдикциях, а другие юрисдикции пока не сформированы.

– Любой нормальный предприниматель не будет просто «сидеть» на этих деньгах, а будет инвестировать. Иными словами, в России сформируется капитал — и его необходимо будет обслуживать теми же инструментами, которые были на рынке до ограничений, – считает зампред Сбера.

Кроме того, перспективным для инвестиционного бизнеса выглядит и сегмент слияний и поглощений.

– Большой тренд — это уход или квазиуход международных компаний из РФ. Пример квазиухода — это когда вроде бы имеет место уход, но на самом деле все верят в то, что все это стабилизируется и «на земле снова прорастут зеленые ростки». С другой стороны, крепкий рубль позволяет реализовывать небольшие инвестиционные проекты с ввозом иностранного оборудования, в первую очередь китайского. Может быть, в перспективе будет доступно и европейское оборудование, так как у Европы особо других крупных промышленных рынков нет. Европе нужны такие рынки, как Россия или СНГ, для того чтобы просто процветать. Эта модель постепенно выстроится. Поэтому будущее у инвестиционного бизнеса в целом и подразделения Сбера в частности есть, так как по сделкам М&А нужен капитал, финансирование, – резюмировал топ-менеджер Сбера.