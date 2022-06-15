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Сильного роста цен на жилую недвижимость не будет – зампред Сбера

Проблем с достройкой новых объектов жилой недвижимости не будет, все квартиры будут достроены в срок, уверен заместитель председателя правления Сбербанка Анатолия Попова. Это связано с тем, что большинство жилья строится по 214-ФЗ с использованием механизма эскроу, рассказал банкир в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

– Что бы ни происходило на рынке, банк обязан финансировать продолжение строительства в случае, если строительство идет в соответствии с заявленными темпами. По мере прироста этажей банк выделяет новые средства, и это меньше зависит от всех тех турбулентностей, которые были в прошлые кризисы, – подчеркнул он.

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Пузыря на рынке жилой недвижимости нет. По мнению зампреда Сбера, в 2022 году цены на недвижимость сильно останутся на уровне 2021 года.

– Я не думаю, что цены сильно вырастут, – это в том числе связано с тем, что рубль укрепился и те импортные компоненты, которые используются в строительстве, будут ввезены по льготным ценам. Также важный момент заключается в том, что энергоносители в России достаточно дешевы. У нас не произошло роста тарифов на электроэнергию, газ, дизель. Строительство – это энергозатратная отрасль, и в целом у застройщиков будет нормальная рентабельность. Спрос сейчас нейтральный, так что жилье не будет расти такими темпами, как инфляция. Цены, скорее, будут стабильны и сохранятся на уровне конца 2021 года, – резюмировал топ-менеджер Сбера.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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