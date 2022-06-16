ФРС повысила процентную ставку на 75 пунктов

Впервые с 1994 года.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75% годовых, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на регулятора.

ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе.

«При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета», — сообщает регулятор.